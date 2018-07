huffingtonpost

: 10 prodotti perfetti per prepararsi alla prova costume (consigliati dai dietologi) - HuffPostItalia : 10 prodotti perfetti per prepararsi alla prova costume (consigliati dai dietologi) - ConfettiP : Continuano senza sosta, anche grazie ai vostri preziosi consigli gli arrivi di favolosi prodotti per il Cake design… - GiardinoIllumin : Questi biscotti dal gusto inconfondibile e rustico di grano saraceno, carota e mandorle sono perfetti per la prima… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) L'estate è cominciata e come ogni anno si moltiplicano le diete per superare con successo la tanto temuta "". Ma attenzione ai danni provocati dalle diete fai-da te, molto spesso inutili, se non addirittura dannose per la salute.È facile, infatti, essere indotti in errore dai falsi esperti in materia in cui ci si imbatte continuamente sul web. Ecco perché è necessario affidarsi sempre a esperti, anche per perdere pochi kg. Come affermato dal dottor Mario Tedeschi, responsabile del reparto dia presso il Centro Medico Lazzaro Spnzani di Reggio Emilia, "la nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visiteche, quest'anno al 1°giugno 2018 eravamo già a 1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre maggior attenzione delle persone verso la cura dell'alimentazione, sulla prevenzione delle ...