ZUCCHERO | CONCERTO A VENEZIA Piazza San Marco | scaletta | orari e biglietti Una

ZUCCHERO - CONCERTO A VENEZIA/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. "Città fatta apposta per l'arte" : ZUCCHERO , CONCERTO in Piazza San Marco a VENEZIA il 3 e il 4 luglio: scaletta , orari , biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)

ZUCCHERO a Venezia per il primo sopralluogo da concerto a un mese dall’evento a Londra con Eric Clapton : Zucchero a Venezia prima del grande concerto in Piazza San Marco. L'artista di Reggio Nell'Emilia ha effettuato il suo primo giro in gondola prima dell'evento che terrà in riviera a luglio, a 8 anni dall'ultimo concerto organizzato all'ombra della Basilica. L'artista ha condiviso le prime immagini della sua permanenza a Venezia nelle quali appare rilassato e in gondola, uno dei simboli della città nella quale molto presto terrà gli unici due ...