Zoe | l' amica che ha protetto Niccolò Bettarini | ' Voler bene significa difendere'

Niccolò Bettarini accoltellato. Chi è Zoe - l'amica che si è gettata su di lui per difenderlo : il tenero messaggio : Niccolò Bettarini sembra essere in fase di guarigione. Dopo essere stato accoltellato davanti alla discoteca Old Fashion a Milano il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sembra stare...