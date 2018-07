Yi 4K+ Recensione : Meglio di GoPro Hero 6? : Abbiamo provato a fondo l’action camera Yi 4K Plus. E’ Meglio Yi 4K+ o GoPro Hero 6? Quale è la miglior action cam in commercio? Ecco la nostra opinione Yi 4K Plus Recensione Yi 4K+ è la migliore action cam? Scoprilo nella nostra Recensione! Inizio col dire che da tempo sono un felicissimo possessore della “vecchi” Yi 4K, […]