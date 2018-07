Xiaomi Mijia Roborock S50 2 - Aspirapolvere E Lavapavimenti A 400 Euro (Da Italia) : Super offerta per pochi giorni su GeekMall: solo 400 Euro per Xiaomi Mijia Roborock S50 2 con il nostro coupon esclusivo! Prezzo più basso per Xiaomi Mijia Roborock S50 2 in offerta Nuova interessante promozione da GeekMall: il fantastico Aspirapolvere + Lavapavimenti Xiaomi Mijia Roborock S50 Vacuum Cleaner in offerta a soli 400 Euro con il nostro coupon esclusivo! Xiaomi […]

Xiaomi lancia un nuovo stabilizzatore MIJIA a meno di 80 euro : Xiaomi ha presentato oggi il nuovo stabilizzatore per smartphone della famiglia MIJIA, presto in vendita in Cina a 599 yuan, poco meno di 80 euro. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo stabilizzatore MIJIA a meno di 80 euro proviene da TuttoAndroid.