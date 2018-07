Xbox One | disponibile al download la prima build Redstone 5 per gli Insider

Warhammer 40.000 : Inquisitor - Martyr arriva ad agosto su PS4 e Xbox One : Neocore e Bigben annunciano che la data di uscita di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, è stata posticipata al 23 agosto.Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr è un gioco di ruolo con una forte attenzione per un universo online persistente. Lo sviluppo di alcune funzionalità multiplayer ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato necessario per garantire ai giocatori la migliore esperienza di gioco su console. Inoltre, ottenere le ...

Vampyr si aggiorna su PS4 - Xbox One e PC con la prima patch : Dalla sua uscita il mese scorso, Vampyr dello sviluppatore Dontnod Entertainment ha trasportato i giocatori nella Londra del 1918 colpita da un'epidemia di Influenza Spagnola nei panni Dr. Jonathan Reid, un famoso chirurgo, veterano della prima Guerra Mondiale, che suo malgrado si ritroverà ad essere un vampiro. Ora, è giunto il tempo della prima patch.Come riporta Dualshockers (dove è possibile leggere la patch note), l'editore Focus Home ...

Il porting Xbox One di Nier Automata al banco di prova - analisi comparativa : Nier Automata è stato annunciato da Microsoft alla sua conferenza E3, e l'annuncio di questo porting si attendeva con entusiasmo da tempo. Il gioco è da poco arrivato sulla piattaforma Microsoft e le nostre prime analisi suggeriscono che la versione Xbox One X sarà la migliore tra tutte. Infatti, la lista dei titoli Microsoft X-enhanced indica che tale versione fornisce un'esperienza 4K ultra HD (con HDR), un sostanziale boost rispetto ai 1080p ...

Svelata data di uscita di Shenmue I & II su PS4 - Xbox One e PC : Il Microsoft Store ha svelato la data di uscita di Shenmue I & II, la versione rimasterizzata in HD dei due titoli di SEGA usciti su Dreamcast e sulla prima Xbox in attesa del terzo. La raccolta dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 21 agosto in Europa, ma fino ad oggi SEGA non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito ai piani di rilascio. SEGA infatti si era limitata a comunicare un generico “2018”. Intanto l’uscita di ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy riconquista la testa della classifica in UK dopo l'arrivo su Switch - Xbox One e PC : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy torna a comandare la classifica software del Regno Unito a distanza di un anno, quando il titolo riscosse moltissimo successo con la sua pubblicazione su PS4.A quanto pare, la versione rimasterizzata di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped sta riscuotendo consensi anche su altre piattaforme: il recente arrivo della raccolta su Nintendo Switch, Xbox One e PC, avrebbe ...

Starlink : Battle for Atlas - vediamo le versioni Switch e Xbox One con un nuovo trailer : Dopo aver visto cosa ha da offrire in occasione dell'E3 2018, Starlink: Battle for Atlas ha lanciato un nuovissimo video gameplay nel quale possiamo veder il gioco in esecuzione su Xbox One e Nintendo Switch, riporta Dualshockres.Ebbene quest'oggi ci viene mostrato l'Airwing di Star Fox, esclusiva dell'edizione per Nintendo Switch, mentre nella seconda parte del video potremo come gira il gioco su Xbox One.Starlink: Battle for Atlas punta a ...

Xbox One : Come sbloccare gli obiettivi bloccati : Vi è mai capitato di portare a termine le richieste per lo sblocco di determinati obiettivi nei giochi ma senza ottenerli? A volte si tratta di un bug presente nel gioco stesso, ma prima di inviare una segnalazione all’autore, ci sono dei passaggi da fare che potrebbero risolvere il problema. Come risolvere il problema degli obiettivi bloccati Partiamo prima di tutto dalla premessa che lo sblocco degli obiettivi, se ...

Xbox One : le mod nei giochi in arrivo entro questa estate [Rumor] : Quando ci riferiamo alle mod nei giochi pensiamo quasi sempre al mondo PC gaming ma presto le cose potrebbe cambiare con Xbox One… Il supporto alle mod nei videogame è già disponibile per le console targate Redmond da svariati mesi ma si tratta di una funzionalità molto limitata e compatibile con un numero ristretto di titoli tra i quali Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim. Una nuova indiscrezione lanciata da Windows Central e basata ...

Monstrum in arrivo su PS4 e Xbox One : Se avete da sempre avuto la voglia di provare Monstrum ma non avete un buon PC forse questa notizia vi tirerà su il morale.Come riporta Dualshockers nella giornata di oggi Team Junkfish e SOEDESCO hanno annunciato che in futuro porteranno su console il loro roguelike in soggettiva, per festeggiare l'evento il team ha rilasciato un trailer che mostra queste nuove versioni in azione, troverete il trailer alla fine di questo articolo.Monstrum sarà ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è ora disponibile su Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il classico Sony Crash Bandicoot è oggi sbarcato, nella sua versione restaurata, su console Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma vediamo i dettagli con il comunicato stampa Activision, fautori della remaster:"A partire da oggi, gli appassionati di Crash Bandicoot™ potranno rivivere i mitici anni '90 con il lancio di Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy su Xbox One, Nintendo Switch TM e PC via Steam. L'arrivo di Crash Bandicoot™ N. ...

The Crew 2 è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Ubisoft ha annunciato che The Crew 2, l'adrenalinico gioco di competizioni motoristiche con una serie di sfide emozionanti in terra, acqua e cielo, è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. The Crew 2 supporta una risoluzione 4K, garantendo una grafica migliorata sia su PS4 Pro che Xbox One X. Il gioco è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di ...

MXGP Pro è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Milestone annuncia che MXGP Pro, recensito sulle nostre pagine, è ora disponibile nei negozi fisici e digitali per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire da oggi, i giocatori possono acquistare anche il DLC MXGP PRO - Credit Multiplier, un aiuto nella progressione del gioco, che moltiplica i crediti, sia offline che online, alla fine di ogni gara e in ogni modalità.MXGP Pro è un nuovissimo inizio, progettato per soddisfare i fan più esigenti ...