World Travel Awards | ecco la destinazione migliore per un weekend in Europa

World Travel Awards 2018 - La Sixt vince l'Oscar dei viaggi e del turismo : Sixt si è aggiudicata il riconoscimento come migliore compagnia di noleggio auto in Italia, Germania, Austria, Olanda, Svizzera, Spagna e Francia. Anche l'esclusivo Sixt Limousine Service e Sixt Luxury Cars hanno conquistato il primo posto a livello europeo. La premiazione è avvenuta ieri alla " World Travel Awards Europe Gala Ceremony 2018 " ad Atene. I World Travel Awards sono considerati gli "Oscar" dell'industria dei viaggi ...

Fiere : al via la 15ª edizione di Shanghai World Travel Fair : In Cina quello del turismo è un mercato dinamico e promettente. La conferma arriva dalla conferenza stampa di presentazione della 15ma edizione della Shanghai World Travel Fair (Swtf), in programma dal 24 al 27 maggio, svoltasi nella città cinese. Secondo i dati statistici resi noti dalla China National Tourism Administration, nel 2017 il numero di viaggi verso l’estero ha raggiunto i 130 milioni, per una spesa stimata pari a 115,29 miliardi di ...