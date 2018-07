Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17692 Agg 1 Slow ring

Windows Sets non arriverà nemmeno con Redstone 5 ma c’era da aspettaserlo : Windows Sets, la funzione che promette di rivoluzione l’esperienza utente di Windows 10 attraverso l’introduzione delle schede nella parte superiore delle varie app, non arriverà nemmeno con Redstone 5. Inizialmente Sets fece la sua prima apparizione in alcune build Insider di April Update per una stretta cerchia di utenti e, successivamente, con il rilascio in anteprima di Redstone 5, è diventato disponibile per tutti gli utenti ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17704 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17704 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Microsoft Edge Improvements New Microsoft Edge Beta logo: We’re introducing a new Edge “BETA” icon to help users visually differentiate between officially released versions of Microsoft Edge and preview builds where Microsoft Edge is in ongoing development. ...

Windows Insider : avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5 : Mediante una mail inviata a tutti gli iscritti al programma Insider nel canale fast, Microsoft ha annunciato di aver appena avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5. Se siete dei componenti Windows Insider da anni saprete quasi sicuramente di cosa si tratta, altrimenti vi risulterà una questione abbastanza nuova. Il bug bash è un evento periodico che prevede per un lasso di tempo prestabilito la ricerca dei bug da parte degli utenti i ...

La tastiera SwiftKey approda in Windows 10 Redstone 5; quali sono le novità? : sono passati circa due anni da quando Microsoft acquistò nel 2016 SwiftKey, la tastiera mobile di terze parti più diffusa nel Google Play Store di Android, e adesso è finalmente pronta ad approdare anche su Windows 10. Nell’ultima build Windows 10 Redstone 5 rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale fast, la 17692, il Colosso di Redmond ha introdotto ufficialmente la tastiera SwiftKey anche nel suo sistema ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17692 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17692 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità SwiftKey intelligence comes to Windows SwiftKey gives you more accurate autocorrections and predictions by learning your writing style – including the words, phrases and emoji that matter to you. It’s available for Android and iOS, and starting with today’s ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17686 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17686 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Improved Local Experience We have introduced a new Region page that allows overrides to default regional format settings such as Calendar, First day of the week, Dates, Times, and Currency. Please go to Settings App – Time & Language – Region and give it ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17682 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17682 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Sets Improvements We’ve heard your feedback and have been hard at work updating the new tab page to make it more obvious you can launch apps. When you click the plus button in a Sets window, you will now see apps included in your frequent destinations list. You’ll also find that ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17677 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17677 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Dopo aver annunciato tramite un tweet che non ci sarebbero state nuove build in questa settimana, la stessa Dona Sarkar annuncia, sempre tramite il tuo profilo twitter, la nuovissima build 17677: Hello #WindowsInsiders! So it wasn’t a roll-back bug blocking us from ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17672 [DISPONIBILE SDK] : [AGGIORNAMENTO 1] Microsoft ha da qualche ora reso disponibile al download l’SDK della build 17672 per gli sviluppatori! Ecco le novità introdotte: What’s New: MC.EXE: We’ve made some important changes to the C/C++ ETW code generation of mc.exe (Message Compiler): The “-mof” parameter is deprecated. This parameter instructs MC.exe to generate ETW code that is compatible with Windows XP and earlier. Support for the “-mof” parameter will ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17672 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17672 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. Non sono state introdotte novità particolari ma solo fix di bug e un miglioramento in termini di sicurezza.-- Changelog Windows Security Improvements The Windows Security Center (WSC) service now requires antivirus products to run as a protected process to register. Products that have not yet ...

Windows 10 : con Redstone 5 in arrivo una ricerca locale migliorata [Immagine] : Nell’ultima build Redstone 5 rilasciata per gli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione fast, Microsoft ha migliorato la funzione di ricerca locale incorporata in Windows 10. Oltre alla Cloud Clipboard, al tema scuro nell’Esplora File e al supporto di Notepad a Linux, il team guidato da Dona Sarkar ha aggiunto una nuova e interessantissima funzionalità nella ricerca locale implementata all’interno di Cortana. ...

Windows 10 : Microsoft introduce la Cloud Clipboard in Redstone 5 : Ne abbiamo parlato mesi e mesi con svariati articoli a riguardo e, finalmente, anche se con alcuni ritardi, la Cloud Clipboard è stata rilasciata per gli utenti Insider iscritti nel ramo di distribuzione fast. L’implementazione della nuova feature è avvenuta insieme al rilascio della build 17666 facente parte di Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 in arrivo pubblicamente questo autunno. Cluod Clipboard è una di quelle ...

Windows 10 Redstone 5 : download build 17666 con numerose novità interessanti : Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 5 per tutti gli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione fast. La build, numerata 17666, introduce una miriade di novità che attendavamo ormai da mesi tra cui nuovi effetti Fluent Design in Windows Sets, la Cloud Clipboard, il tema scuro nell’Eplora File e il supporto di Notepad a Linux. Changelog We’ve been steadily going through ...

Fluent Design System : ecco le novità in arrivo con Windows 10 Redstone 5 [Build 2018] : Al termine della seconda giornata del keynote Build 2018, Microsoft si è soffermata anche nel comunicare agli sviluppatori quali sono le novità per il Fluent Design System introdotte con April Update e quali, invece, verranno implementate con Redstone 5, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10. Tra le nuove funzionalità traviamo la command bar flyout che consiste in un menu contenente alcune delle varie opzioni normalmente situate nella ...