Wind All Inclusive Online Edition | minuti illimitati | 100 SMS e 10 GB a 12 euro al mese

L’aggiornamento April Update è già installato sul 78% dei PC Windows 10 : Dopo aver visto il comunicato ufficiale di Microsoft che riportava più di 250 milioni di PC aggiornati ad April Update, AdDuplex ci fornisce un dato ancora più interessante. Stando alle statistiche raccolte mediante un meccanismo basato su determinate applicazioni che vengono scaricate dal Microsoft Store, gli utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet Windows 10 alla nuova versione costituiscono il 78,1% del totale ...

Solo con PayPal potete attivare Wind All Inclusive 4 You a 10 euro al mese : Per tutti i clienti PayPal è disponibile l'offerta Wind All Inclusive 4 You, attivabile fino al 22 luglio 2018 al costo di 10 euro al mese. L'articolo Solo con PayPal potete attivare Wind All Inclusive 4 You a 10 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 e 950 XL : spuntano dei videoguida : [Aggiornamento2 29/06/2018] Uno sviluppatore ha realizzato alcuni videoguida su Come installare Windows 10 on ARM sia sui Lumia 950 che 950XL. Si tratta di una procedura molto lunga, complessa e soprattutto rischiosa da effettuare in quanto potrebbe danneggiare definitivamente il software dello smartphone, di conseguenza, è bene prima valutare tutti i compromessi. [Aggiornamento1 31/05/2018] La community di developer ha pubblicato una ...

Infantino - in Windsurf all'assalto dell'Australia : E un invito di peso: sarà ambasciatore per l'Italia all'Ocean Lovers Festival, l'evento mondiale per la tutela dei mari attraverso lo sport che si terrà ad aprile a Bondi Beach, Sydney.

Fotocamera si aggiorna per Windows 10 con il supporto alla rotazione : L’applicazione di sistema “Fotocamera” implementata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 si è aggiornata recentemente nei canali Fast e Release Preview del programma Insider. Changelog Aggiunta la possibilità di ruotare l’inquadratura della Fotocamera. Si può scegliere tra nessuno, 90, 180 e 360 gradi. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Fotocamera Windows (Free, Windows Store) ? Via

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad [Agg.1 Windows 10 Mobile] : [Aggiornamento1 28/06/2018] A partire da oggi, potete utilizzare la UWP di Iliad X anche sugli smartphone Windows 10 Mobile dove sicuramente ha una maggiore utilità. Il link al download è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Da qualche giorno, sul Microsoft Store, è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere ...

Rimodulazione Wind Smart E All Inclusive Big : 2 Euro In Più : Ci risiamo: nuove rimodulazioni Wind a partire da fine luglio. Aumenti di 2 Euro per molti. Rimodulazione e aumento di 2 Euro per clienti Wind Smart E All Inclusive Big Rimodulazione Wind Brutte notizie per i clienti Wind. A breve, infatti, alcune offerte Wind saranno rimodulate ovviamente in negativo e i clienti saranno costretti a pagare di più […]

La UWP di Skype per Windows 10 si allinea finalmente ad Android e iOS : La UWP di Skype per Windows 10, nonostante sia partita molto bene a livello di sviluppo, si è gradualmente rivelata decisamente inferiore alle controparti mobile per Android e iOS a causa delle numerose funzionalità mancanti. Adesso, con la build 17704 di Redstone 5 rilasciata questa sera, Microsoft si è finalmente decisa a rilasciare un grande aggiornamento per la sua Universal Windows App che arriva adesso alla versione 14.25.22. ...

Tedua/ Dalla giungla urbana di Cogoleto all’Arena di Verona (Wind Music Awads 2018) : Tedua, l'artista hip hop reduce dal grande successo del suo album "Mowgli", pronto a festeggiare il primo disco d'oro della sua carriera (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:55:00 GMT)

MOSTRO/ All’Arena di Verona con “E fumo ancora” (Wind Music Awards Summer 2018) : MOSTRO, il rapper romano reduce dal successo dell'album "Ogni Maledetto Giorno", pronto a vivere un'estate sui palchi di tutta Italia (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:20:00 GMT)

NITRO/ “Venivo all’Arena in gita con la scuola - oggi è una grande emozione” (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino NITRO è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 che andrà in onda questa sera, martedì 26 giugno, su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Posta e Calendario : introdotto il supporto alla penna e a Windows Ink : Posta e Calendario ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento rilasciato per gli utenti Insider nel canale Fast del programma Insider introducendo il supporto alla penna. Con la nuova versione numerata 16005.10228.20091.0, è possibile utilizzare la penna touch del proprio 2-in-1 Windows 10 oppure, in alternativa, le classiche dita per scrivere appunti o disegnare contenuti da inviare tramite la Posta elettronica. Nella parte superiore ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store [Agg.1 Fine supporto] : [Aggiornamento1 26/06/2018] Aggiorniamo l’articolo per informarvi che, a distanza di tre mesi dalla scomparsa dal Microsoft Store, True Software ha annunciato ufficialmente di aver dismesso il supporto dell’applicazione di Trucaller su Windows 10 Mobile. La società invita gli utenti del sistema operativo targato Microsoft ad utilizzare il sito web per identificare i numeri spam sebbene questo supporti pochissime funzionalità.-- Due to Microsoft ...