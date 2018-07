Wimbledon | Zverev e Djokovic a 2 o turno

ATP Wimbledon – Ok Del Potro e Zverev : primo turno easy contro Gojowczyk e Duckworth : Esordio positivo per Del Potro e Zverev a Wimbledon: il tennista argentino liquida Gojowczyk, il tedesco supera Duckworth Subito due big in campo nella seconda giornata di Wimbledon. Juan Martin Del Potro, uno degli outsider di lusso del tabellone maschile, fa il suo esordio nel torneo britannico con un successo. L’argentino batte il tedesco Gojowczyk in 3 set con il punteggio di 6-3 / 6-4 / 6-3. Esordio easy anche per Alexander Zverev che ...