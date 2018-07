Wimbledon | tutto facile per la campionessa uscente Muguruza

Wimbledon 2018 : tutto facile per Andreas Seppi al primo turno. John-Patrick Smith si arrende in tre set : Andreas Seppi vola al secondo turno di Wimbledon battendo in tre set, 6-2 6-4 6-1 l’australiano John-Patrick Smith. Nessuna difficoltà per l’azzurro, che conferma una volta di più di trovarsi a proprio agio sul verde, chiudendo il match in un’ora e ventitré minuti di gioco. Seppi ha condotta la partita senza patemi, dominando al servizio (30/33 con la prima) e facendo valere la sua maggiore qualità al cospetto di un avversario ...

Wimbledon – Tutto facile per Caroline Wozniacki : stesa in due set la statunitense Lepchenko : Caroline Wozniacki super al primo turno di Wimbledon: la numero 2 al mondo asfalto la statunitense Lepchenko Caroline Wozniacki facile all’esordio! La danese ha battuto in due set la statunitense Lepchenko al primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Sull’erba inglese, Caroline Wozniacki ha trionfato dopo un’ora e un minuto di gioco col punteggio di 6-0, 6-3. La numero 2 del ranking Mondiale sorride a Wimbledon ...

Wimbledon - tutto facile all'esordio per Federer : Il croato, numero 5 del mondo e terzo favorito del tabellone, ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-1 6-4 6-4.

Wimbledon 2018 : tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky : Inizia oggi il torneo di tennis più importante al mondo ospitato sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra L'articolo Wimbledon 2018: tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tutto quello che c'è da sapere su Wimbledon 2018 : la guida : ... 8.770 a 8.720, , al quale però basterà arrivare agli ottavi per arrivare alla stagione del cemento americano da numero 1 del mondo. A quanto ammonta il montepremi di Wimbledon? Sarà il ...

Wimbledon 2018 - le ambizioni delle italiane. Tutto sulla mina vagante Camila Giorgi : Il torneo di Wimbledon conferma il momento di crisi che sta attraversando il tennis femminile italiano. Nel tabellone principale del terzo Slam dell’anno sarà presente la sola Camila Giorgi. La marchigiana sarà l’unica azzurra a giocare sull’erba londinese, anche per via della squalifica di Sara Errani e delle eliminazioni nelle qualificazioni di Martina Trevisan, Jessica Pieri, Deborah Chiesa e Jasmine Paolini. L’Italia ...