Wimbledon – La sincerità di Dimitrov dopo il ko all’esordio | “scioccante! Nemmeno nei

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Grigorprova ad analizzare la sconfitta all’esordio dicontro Wawrinka: un vero e proprio shock secondo il bulgaro Neanche il tempo di iniziare cheha dato subito il suo primo, inaspettato, verdetto: Grigorko al primo turno, sconfitto dal ‘redivivo’ Stan Wawrinka. Il tennista bulgaro, spesso arrivato alle fasi finali dei grandi tornei negli ultimi mesi, è stato sorpreso Wawrinka, tornato da un brutto infortunio al ginocchio ma con una condizione fisica alquanto complicata da decifrare. Nel post partitaha definito ‘uno shock’ l’uscita al primo turno:”non c’è motivo per andare nel panico. Non sono quel tipo di persona. Cercherò di rimanere positivo, una delle cose più difficili quando esci prematuramente da un torneo. È dura per me accettare di perdere, soprattutto in un torneo come ...