Wimbledon | Fognini ok | impresa di Berrettini

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

Wimbledon : impresa Berrettini - bene Fognini e Bolelli. Delusione Cecchinato : LONDRA - Salgono a sei gli azzurri al secondo turno dei Championships. Il secondo giorno di Wimbledon regala ulteriori buone notizie per il tennis italiano. All'esordio assoluto Berrettini , numero 81 ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno. Eliminato Cecchinato - facile esordio per Nadal e Djokovic : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2. Salgono a sei gli azzurri al secondo ...

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Wimbledon 2018 : edizione da record (al negativo) tra le donne. Cecchinato rimandato sull’erba - sarà derby Fognini-Bolelli : Il primo turno a Wimbledon è sempre un ostacolo difficile da superare per molti giocatori, perchè in tanti arrivano a giocare sull’erba con poche partite sulle gambe e con molte incertezze. Senza dubbio questa è stata senza dubbio un’edizione ricca di sorprese, soprattutto nel tabellone femminile dove, per la prima volta nell’era Open, ben tre delle prime dieci teste di serie hanno già detto addio ai Championships. Se ieri ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : avanzano Fognini e Bolelli - sarà derby! Che rimonta Berrettini : Batte Sock 3-2!!! Cecchinato esce subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

ATP Wimbledon – Passo falso al primo set - poi rimonta : Fognini vittorioso su Daniel all’esordio : Fabio Fognini batte Taro Daniel all’esordio a Wimbledon: il tennista azzurro si impone in rimonta al quarto set Esordio positivo in quel di Wimbledon per Fabio Fognini. Il tennista originario di Arma di Taggia ha superato il giapponese Taro Daniel all’esordio sull’erba britannica. Fognini, attualmente miglior azzurro nel ranking mondiale maschile (16°), ha perso 6-3 il primo set, salvo poi imporsi con una roboante rimonta nei 3 set ...

Wimbledon - Cecchinato subito fuori - Fognini e Bolelli al 2° turno. Facile esordio per Nadal : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2.