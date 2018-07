Wimbledon | Bolelli al 2Â° turno | battuto Cuevas

Wimbledon 2018 : Simone Bolelli si qualifica per il secondo turno. Sconfitto in tre set Pablo Cuevas : Simone Bolelli accede al secondo turno di Wimbledon 2018. Il bolognese ha sfruttato al meglio il ripescaggio in tabellone come lucky loser, sconfiggendo in tre set l’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 76 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-6 6-1 dopo due ore e nove minuti di gioco. I primi due set sono molto simili come andamento e finiscono entrambi con due tiebreak molto combattuti. Bolelli non sfrutta due palle break nella prima frazione ...