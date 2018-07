Wimbledon | avanti Nadal | Bolelli e Fognini

Tennis - Wimbledon : Nadal sul velluto - avanti Bolelli : LONDRA - Nessun problema per Rafael Nadal all'esordio a Wimbledon , terzo Slam della stagione. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto in tre set l'israeliano Dudi Sela, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Al secondo turno Nadal , vincitore due volte sull'erba londinese, se la vedrà con il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin, semifinalista a ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (2 luglio). Avanti Roger Federer - out Grigor Dimitrov : Giorno 1 a Wimbledon e primo risultato a sorpresa: nella parte alta del tabellone maschile va fuori il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 6 del seeding, buttato fuori da un redivivo Stan Wawrinka. Lo score per l’elvetico è di 1-6 7-6(3) 7-6(5) 6-4. Avanza sul velluto anche l’altro svizzero, Roger Federer , numero 1 del tabellone , che passeggia contro il serbo Dusan Lajovic, eliminato per 6-1 6-3 6-4. Avanza anche il croato Marin Cilic, ...

Wimbledon - Re Federer avanti a tutta. Ok Cilic - Stephens travolta : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' il giorno. Roger Federer, come da tradizione, aprirà alle 14 italiane il Centrale per l'edizione numero 132 del torneo di Wimbledon, lo Slam più prestigioso e ...