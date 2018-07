Wimbledon 2018 | Lorenzo Sonego saluta al primo turno Taylor Fritz vince in rimonta

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Italia protagonista - in campo Fognini - Sonego e Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

Il torneo di Wimbledon 2018 arriva su Sky Sport : Wimbledon 2018 in esclusiva sul canale 203 di Sky Sport Arena: tutti gli appuntamenti del torneo mondiale di tennis Sky Sport inaugura il nuovo canale 203 con la diretta del torneo di tennis Wimbledon. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere per seguire l’evento Sportivo più importante al mondo trasmesso in esclusiva su Sky Sport Arena. Wimbledon 2018: le date Al via da lunedì 2 luglio fino a domenica 15 luglio il torneo di tennis ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati martedì 3 luglio. Attesi i match di Marco Cecchinato e Fabio Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

Wimbledon 2018 : tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo : debuttano Fognini e Cecchinato : Seconda giornata a Wimbledon. tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli ...

Wimbledon 2018 - gli italiani in campo martedì 3 luglio : programma - orari e tv : Seconda giornata di Wimbledon. Oggi, martedì 3 luglio, verrà completato il primo turno. Saranno ben cinque gli italiani in campo, guidati da Fabio Fognini, che giocherà da favorito contro il giapponese Taro Daniel, che quest’anno in Coppa Davis si è già rivelato un osso duro. Toccherà anche a Marco Cecchinato, chiamato a un bell’esame, sia mentale, dopo la sbornia di Parigi, sia tennistico, contro il talentuoso australiano Alex de ...

Wimbledon 2018 oggi (martedì 3 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : Seconda giornata di incontri, quest’oggi, a Wimbledon. Fari puntati sull’esordio sul campo principale, contro Dudi Sela, del n.1 del mondo Rafael Nadal. Vedremo anche la “prima” della vincitrice del 2017, l’iberica Garbine Muguruza, che darà il via al programma sul Centre Court contro Naomi Broady, e, a completamento degli incontri sul Centrale, la numero uno del mondo Simona Halep che giocherà contro Kurumi Nara. ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (2 luglio). Avanza Caroline Wozniacki - fuori Sloane Stephens : La prima giornata di Wimbledon riserva subito una sorpresa: nella parte bassa del tabellone femminile va fuori la testa di serie numero 4, la statunitense Sloane Stephens, battuta con un netto 6-1 6-3 dalla croata Donna Vekic. Soffre ma vince la ceca Karolina Pliskova, che cede un set ma supera la wild card britannica Harriet Dart per 7-6 (2) 2-6 6-1. Senza l’uscita di Stephens, l’impresa di giornata l’avrebbe sicuramente ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (2 luglio). Avanti Roger Federer - out Grigor Dimitrov : Giorno 1 a Wimbledon e primo risultato a sorpresa: nella parte alta del tabellone maschile va fuori il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 6 del seeding, buttato fuori da un redivivo Stan Wawrinka. Lo score per l’elvetico è di 1-6 7-6(3) 7-6(5) 6-4. Avanza sul velluto anche l’altro svizzero, Roger Federer, numero 1 del tabellone, che passeggia contro il serbo Dusan Lajovic, eliminato per 6-1 6-3 6-4. Avanza anche il croato Marin Cilic, ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. Giorgi - Seppi - Fabbiano e Lorenzi al secondo turno! Ko Dimitrov ... : 19.07: MISSIONE COMPIUTA PER THOMAS Fabbiano!!! PRIMA VITTORIA NEL TABELLONE PRINCIPALE A Wimbledon!! 2-6 6-3 6-3 6-2 contro l'indiano , n.85 del mondo, Yuki Bhambri. Il pugliese sfrutta alla grande ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi centra il suo obiettivo e si qualifica al secondo turno. Piegato in quattro set Laslo Djere : Missione compiuta per Paolo Lorenzi e, per il secondo anno consecutivo, l’azzurro accede al secondo turno di Wimbledon, superando in quattro set (7-6 6-7 6-2 6-4) il serbo Laslo Djere in 3 ore 3 minuti di partita. Grande prestazione quella del senese che, con la solita determinazione, ha fatto suo l’incontro con merito. Nel prossimo round, l’italiano dovrà vedersela con il francese Gael Monfils, vittorioso nel derby transalpino ...

Wimbledon 2018 : prima giornata più che positiva per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

