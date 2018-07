Wimbledon 2018 | gli italiani in campo martedì 3 luglio | programma | orari e tv

Wimbledon 2018 oggi (martedì 3 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : Seconda giornata di incontri, quest’oggi, a Wimbledon. Fari puntati sull’esordio sul campo principale, contro Dudi Sela, del n.1 del mondo Rafael Nadal. Vedremo anche la “prima” della vincitrice del 2017, l’iberica Garbine Muguruza, che darà il via al programma sul Centre Court contro Naomi Broady, e, a completamento degli incontri sul Centrale, la numero uno del mondo Simona Halep che giocherà contro Kurumi Nara. ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (2 luglio). Avanza Caroline Wozniacki - fuori Sloane Stephens : La prima giornata di Wimbledon riserva subito una sorpresa: nella parte bassa del tabellone femminile va fuori la testa di serie numero 4, la statunitense Sloane Stephens, battuta con un netto 6-1 6-3 dalla croata Donna Vekic. Soffre ma vince la ceca Karolina Pliskova, che cede un set ma supera la wild card britannica Harriet Dart per 7-6 (2) 2-6 6-1. Senza l’uscita di Stephens, l’impresa di giornata l’avrebbe sicuramente ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (2 luglio). Avanti Roger Federer - out Grigor Dimitrov : Giorno 1 a Wimbledon e primo risultato a sorpresa: nella parte alta del tabellone maschile va fuori il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 6 del seeding, buttato fuori da un redivivo Stan Wawrinka. Lo score per l’elvetico è di 1-6 7-6(3) 7-6(5) 6-4. Avanza sul velluto anche l’altro svizzero, Roger Federer, numero 1 del tabellone, che passeggia contro il serbo Dusan Lajovic, eliminato per 6-1 6-3 6-4. Avanza anche il croato Marin Cilic, ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. Giorgi - Seppi - Fabbiano e Lorenzi al secondo turno! Ko Dimitrov ... : 19.07: MISSIONE COMPIUTA PER THOMAS Fabbiano!!! PRIMA VITTORIA NEL TABELLONE PRINCIPALE A Wimbledon!! 2-6 6-3 6-3 6-2 contro l'indiano , n.85 del mondo, Yuki Bhambri. Il pugliese sfrutta alla grande ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi centra il suo obiettivo e si qualifica al secondo turno. Piegato in quattro set Laslo Djere : Missione compiuta per Paolo Lorenzi e, per il secondo anno consecutivo, l’azzurro accede al secondo turno di Wimbledon, superando in quattro set (7-6 6-7 6-2 6-4) il serbo Laslo Djere in 3 ore 3 minuti di partita. Grande prestazione quella del senese che, con la solita determinazione, ha fatto suo l’incontro con merito. Nel prossimo round, l’italiano dovrà vedersela con il francese Gael Monfils, vittorioso nel derby transalpino ...

Wimbledon 2018 : prima giornata più che positiva per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

Wimbledon 2018 : Stefano Travaglia fuori al primo turno. John Millman vince in quattro set : Stefano Travaglia esce per il secondo anno consecutivo al primo turno di Wimbledon. A batterlo stavolta è stato l’australiano John Millman, vincitore in rimonta 6-7(8), 6-3 7-5 6-2. Una partita in cui l’italiano ha lottato, come suo solito, e ha avuto le sue buone chance, senza però riuscire a concretizzarle, salutando anche stavolta i Championships con un pizzico di rammarico. L’inizio è stato traumatico per Travaglia, subito ...

Wimbledon 2018 : prima vittoria ai Championships per Thomas Fabbiano. L’azzurro supera in quattro set Bhambri : prima vittoria della carriera per Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista pugliese conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo i tre successi nelle qualificazioni, batte anche l’indiano Yuki Bhambri, numero 85 del mondo, in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 6-1 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Il nativo di Grottaglie ha pagato nel primo parziale forse un po’ la pressione della grande occasione a disposizione ed ...

Wimbledon 2018 : tutto facile per Andreas Seppi al primo turno. John-Patrick Smith si arrende in tre set : Andreas Seppi vola al secondo turno di Wimbledon battendo in tre set, 6-2 6-4 6-1 l’australiano John-Patrick Smith. Nessuna difficoltà per l’azzurro, che conferma una volta di più di trovarsi a proprio agio sul verde, chiudendo il match in un’ora e ventitré minuti di gioco. Seppi ha condotta la partita senza patemi, dominando al servizio (30/33 con la prima) e facendo valere la sua maggiore qualità al cospetto di un avversario ...

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di martedì 3 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Seconda giornata di incontri a Wimbledon con l’esordio sul campo centrale, contro Dudi Sela, del n.1 del mondo Rafael Nadal, tra gli osservati speciali di questo torneo e curioso di verificare la propria condizione. Vedremo anche l’esordio della vincitrice del 2017, l’iberica Garbine Muguruza, che darà il via al programma sul Centre Court contro Naomi Broady, e della n.1 del mondo Simona Halep che giocherà contro Kurumi Nara. ...