Wikipedia oscurata in tutta Italia per protesta | ecco perché oggi

Perché Wikipedia è oscurata : Wikipedia è oscurata. Ma non è un problema tecnico né un attacco hacker. La stessa comunità di Wikimedia Italia che gestisce l’aspetto operativo e tecnologico dell’enciclopedia più consultata del web ha deciso di mettere in atto un’azione di protesta molto forte. Senza precedenti: stop alla consultazione delle voci a cui tutti ci rivolgiamo ormai per ogni dubbio. La ragione? Contestare la direttiva europea sul diritto d’autore approvata il 20 ...

