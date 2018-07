Wikipedia Italia si blocca contro la direttiva Ue sul copyright

Wikipedia "oscurata" in tutta Italia per protesta : ecco perché oggi l'enciclopedia web non funzionerà : Se state cercando informazioni su Wikipedia ma non ci riuscite tranquilli: non avete il computer rotto. Tutte le pagine della versione Italiana dell?enciclopedia online oggi risultano oscurate:...

Wikipedia oscurata in Italia : ecco il perché della protesta : Tutte le pagine di Wikipedia risultano oscurate. Non si tratta però di un malfunzionamento, bensì di una protesta indetta dalla comunità Italiana. Qualsiasi ricerca viene infatti reindirizzata sulla stessa pagina, nella quale sono spiegate le ragioni di questa scelta, legata alla possibile approvazione della direttiva sul copyright da parte del Parlamento Europeo.La direttiva in questione è stata già votata ed approvata dal Comitato Affari ...

Wikipedia Italia si blocca contro direttiva Ue : Wikipedia Italia si blocca per protestare contro la direttiva sul copyright che verrà votata il prossimo 5 luglio dal Parlamento europeo in seduta plenaria. "Se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet - si legge sul sito Italiano -. Anziché aggiornare le leggi sul diritto d'autore in Europa per promuovere la partecipazione di tutti alla società dell'informazione, essa minaccia la ...

Perché le pagine di Wikipedia in Italia sono oscurate? : Chi non ne sa niente, lo scoprirà. Eccome, se lo scoprirà. La comunità Italiana di Wikipedia ha deciso di far conoscere cosa sta per succedere al Parlamento europeo in merito di copyright rispondendo con un comunicato che compare su ogni ricerca effettuata sull’enciclopedia. E non si tratta solo di un avviso, come quelli che richiedono il sostegno degli utenti: le voci sono completamente oscurate. “Il 5 luglio 2018 il Parlamento ...

Wikipedia - perché oggi non funziona in italiano e contro chi protesta : Gli utenti di Wikipedia, l'enciclopedia online a partecipazione libera, si sveglieranno con una sorpresa: le pagine italiane del sito sono oscurate,

L'Italia ai Mondiali (per scherzo) Wikipedia "ripesca" gli Azzurrri : Anche L'Italia ai Mondiali di calcio in Russia. Ma solo per un'oretta. Tanto è infatti passato prima che qualche utente di Wikipedia si accorgesse dello scherzo di qualche burlone - rimasto anonimo - che ha modificato la pagina dedicata alla competizione che prenderà il via tra dieci giorni, inserendo gli azzurri nel girone E insieme a Cile, Ghana e Iran (di cui solo l'ultima si è qualificata). Una modifica subito eliminata per "vandalismo", ...