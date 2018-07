Wikipedia Italia si blocca contro direttiva Ue

Perché le pagine di Wikipedia in Italia sono oscurate? : Chi non ne sa niente, lo scoprirà. Eccome, se lo scoprirà. La comunità Italiana di Wikipedia ha deciso di far conoscere cosa sta per succedere al Parlamento europeo in merito di copyright rispondendo con un comunicato che compare su ogni ricerca effettuata sull’enciclopedia. E non si tratta solo di un avviso, come quelli che richiedono il sostegno degli utenti: le voci sono completamente oscurate. “Il 5 luglio 2018 il Parlamento ...