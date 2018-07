Westworld | come si sono evoluti i personaggi

Il disastro di Westworld - ovvero di come rovinare una serie alla seconda stagione - : ... magari…, che spiega in una lingua tutta sua a una povera bambina il perché e il per come dell'universo mondo in una puntata che mostra la stessa tensione di Pocahontas e l'intento pedagogico dell'...

Legion - Lost - Westworld e la narrazione come labirinto mentale : In Chapter 14, la seconda stagione di Legion decide di prendersi un’ulteriore pausa nel suo avanzamento narrativo lineare per dedicare un episodio al rapporto fra il protagonista David Haller e la sorella Amy in una serie di diverse realtà alternative. L’idea della puntata, scritta in solitaria dallo showrunner Noah Hawley, è che ogni nostra scelta produca un universo parallelo in cui le nostre esistenze scorrono in modo ...

Come è ricominciata “Westworld” : 12 cose sul primo episodio della stagione appena iniziata: ci sono già teorie, curiosità, tigri, lupi e tante domande senza risposta The post Come è ricominciata “Westworld” appeared first on Il Post.