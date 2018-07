Warhammer 40 000 | Inquisitor - Martyr arriva ad agosto su PS4 e Xbox One

Bigben Interactive annuncia la sua line-up per l'E3 2018 : V-Rally 4 e Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr tra i protagonisti : Ormai ci siamo, l'E3 2018 è veramente vicinissimo e le più importanti compagnie dell'industria sono pronte a mostrare i propri giochi e a rivelare importanti annunci.Tra le aziende protagoniste della kermesse, ci sarà Bigben Interactive che, attraverso un comunicato stampa, ha reso nota la sua line-up di giochi che saranno presenti all'evento di Los Angeles:Quale gioco di Bigben Interactive aspettate di più?Read more…

Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr è ora disponibile per PC : Arrivano ottime notizie per tutti gli amanti degli action RPG, Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr è finalmente sbarcato su PC. Il gioco arriverà anche su console PS4 e Xbox One ma, poco tempo fa, è stato comunicato uno slittamento della data di lancio. Come segnala Gamingbolt, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr presenta un mondo aperto con varie missioni, combattimenti caratterizzati dal cover system e ambienti distruttibili. dovrete ...

Un nuovo trailer mostra le caratteristiche e il mondo di gioco di Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr : E tempo di prepararsi per il ruolo di Inquisitore nell'ambizioso nuovo titolo di NeocoreGames, Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr, per il quale è stato appena pubblicato un nuovo trailer.Come riporta Dualshockers, in Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr verrà messo il giocatore al centro nell'Imperium of Man's Inquisition come Inquisitore. Agendo come una polizia segreta dell'Imperatore, l'Inquisizione è incaricata di dare la caccia a qualsiasi ...

Le versioni PS4 e Xbox One di Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr subiscono un nuovo rinvio : L'uscita di Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr già aveva subito un rinvio, il gioco era originariamente previsto per l'8 maggio, in seguito fu annunciato lo slittamento al prossimo 5 giugno ma, a quanto pare, nemmeno in questa occasione vedremo il nuovo action RPG dedicato al famoso universo di Warhammer arrivare su console.Come riporta Gamingbolt, è stato ora annunciato che il rilascio del gioco sarà ritardato per console e non è stata ...