Wall Street | avvio in rialzo grazie all' hi tech | oggi seduta ridotta

Tonica la borsa di Wall Street : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street dove si prevedono scambi sottili in un clima pre-festivo. Oggi la borsa statunitense chiuderà la seduta in anticipo rispetto al consueto orario: ...

Corsa a quotarsi a Wall Street : 120 nuove Ipo in sei mesi : Wall Street tentenna nervosa, scossa da spettri di guerre commerciali, dubbi sul futuro di bilanci aziendali finora straordinari, timori d'aver semplicemente già corso troppo. Ma il 2018 alla Borsa americana è comunque l'anno delle Ipo, i collocamenti azionari iniziali, per i quali finora l'entusiasmo non difetta: nei primi sei mesi dell'anno sono stati 120 e hanno rastrellato 35,2 miliardi di dollari, un risultato che non si registrava dal ...

Wall Street sotto i livelli della vigilia : Si muove in frazionale ribasso Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea l' S&P-500 , che retrocede a 2.712,14 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 ...

Tesla scatta a Wall Street - centrato traguardo produzione Model 3 : Acquisti nella prima seduta del mese per Tesla che sale di oltre il 3% a 353,48 dollari. A dare slancio al titolo è il raggiungimento in extremis del target di produzione di 5mila Model 3 a settimana. ...

Ross : Trump non fermerà dazi nemmeno con crollo di Wall Street : ... le attuali misure politiche sono state elaborate sulla base di ciò che è fondamentalmente positivo per l'economia statunitense e per risolvere problemi sul lungo termine. Non solo, ma l'...

Wall Street in rosso nel primo giorno del secondo semestre : L'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Usa e resto del mondo mettono i listini azionari di Wall Street sotto pressione, in un contesto di avversione al rischio crescente Gli indici Nasdaq, ...

Wall Street : apre a -0 - 67% - timori per nuove guerre commerciali : ... Wilbur Ross, ha detto che anche se il mercato dovesse continuare a perdere quota la Casa Bianca non cambiera' le sue posizioni su come cambiare i rapporti commerciali con le altre economie del mondo.

Wall Street apre in calo - Dj -0 - 74% : ANSA, - WASHINGTON, 2 LUG - Apertura in calo per Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,74% a 24.091,84 punti, il Nasdaq perde lo 0,82% a 7.448,63 punti mentre lo S&P 500 lascia lo 0,68% a 2.699,96 punti.

Wall Street spinta al ribasso dalle tensioni commerciali : Intanto a pesare sul sentiment degli investitori sono sempre le tensioni commerciali tra Stati Uniti e resto del mondo, in vista dell'entrata in vigore venerdì scorso dei dazi imposti dagli Usa alla ...

Wall Street si conferma in rialzo a metà seduta : Wall Street si conferma in rialzo a metà seduta, confortata dal rinnovato ottimismo per la Corporate America dopo il bilancio di Nike e l' esito positivo della seconda tornata di stress test condotti ...

E' corsa ai titoli Nike a Wall Street : Teleborsa, - Avvio da brivido per i titoli Nike. Il colosso dell'abbigliamento sportivo sta guadagnando oltre 11 punti percentuali all'indomani della diffusione del bilancio migliore delle attese . Il ...

La Corporate America sostiene Wall Street : Partenza positiva per Wall Street, che beneficia del rinnovato ottimismo per la Corporate America dopo il bilancio di Nike e l' esito positivo della seconda tornata di stress test condotti dalla ...