VS | motociclista contro camion | morto

Incidenti : Padova - scontro tra Vespa e camion - morto il motociclista : Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 5 in via Europa a San Pietro Viminario per lo scontro frontale tra una Vespa e un camion: deceduto il 43 enne alla guida delle due ruote. I pompieri accorsi da Este e Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, nonostante i soccorsi niente da fare per l’uomo di Conselve, dichiarato morto dal personale medico del suem 118 intervenuto ...

Morto motociclista nello scontro con camion : Un motociclista è Morto nello schianto con un camion. E' successo questo pomeriggio, mercoledì 27 giugno, a Tavernelle di Anghiari . E' successo alle 16.50 e sul posto sono intervenuti i soccorritori ...

Incidenti : auto contro moto - muore a Livigno motociclista 16enne : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Lo schianto tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un giovane motociclista di appena 16 anni. automedica e elicottero accorsi sul posto, la statale 6651, hanno constato il decesso del ragazzo. L'articolo Incidenti: auto contro moto, muore a Livigno motociclista 16enne sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Schianto contro auto - grave un motociclista : Lucca, 24 giugno 2018 - Uno Schianto violento e frontale contro un'auto. Talmente forte da far volare il centauro per diversi metri sull'asfalto. E' il pomeriggio di paura che oggi, dopo le 16.30 ha ...

Scontro auto-moto in tangenziale motociclista tedesco in ospedale : , foto Pedrotti, Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Rogo all'Interporto, distrutti due ...

Roma - motociclista muore in scontro con auto : Incidente mortale in viale dell'Umanesimo all'altezza di piazza Pakistan a Roma. Nello scontro tra una VW Passat e un Suzuki Burgman, ha perso la vita un motociclista, un uomo di 46 anni . Per i ...

Pisa - travolge un capriolo e finisce contro un albero : motociclista muore sul colpo : Michele Maselli, motociclista di quarantaquattro anni di Campi Bisenzio, è morto a Sasso Pisano (Pisa) dopo aver investito un capriolo apparso all’improvviso e poi essere andato a sbattere su un albero che costeggia la strada. Anche l’animale, un esemplare femmina, gravida, è morto nel violento scontro.Continua a leggere

Investe un capriolo e sbatte contro un albero : motociclista muore sul colpo : Un capriolo ha attraversato la strada all'improvviso sulla strada 439 Sarzanese-Valdera, in Alta Val di Cecina, e ha determinato un incidente mortale. A perdere la vita un motociclista morto nel ...

Investe capriolo e finisce contro un albero - muore motociclista : Incidente a Sasso Pisano, l'uomo è deceduto sul colpo. Morto anche l'animale, era una femmina gravida

motociclista morto - all'origine dello scontro forse una buca : Incidente in moto, si è scontrato con un'auto Era in sella alla sua moto, una Kawasaki 750, quando si è scontrato frontalmente con un'auto. Paolo della Vedova, 34enne di Turbigo , ha perso la vita ...

Scontro con furgone - motociclista muore nel Lodigiano : Scontro con furgone, motociclista muore nel Lodigiano Scontro con furgone, motociclista muore nel Lodigiano Continua a leggere L'articolo Scontro con furgone, motociclista muore nel Lodigiano proviene da NewsGo.