Volley – Marco Pierotti è un nuovo giocatore dell’Azimut Modena

(Di martedì 3 luglio 2018) La giovane rivelazione dell’A2è gialloblù! Le sensazioni delingaggioè undi. Lo schiacciatore ricevitore ha firmato un contratto biennale con la società del Presidente Catia Pedrini. CreditsIl giovane, classe 1996, è reduce da un’ottima stagione in A2 a Bergamo dove si è imposto come uno dei migliori schiacciatori della categoria e dalla medaglia d’oro conquistata ai Giochi del Mediterraneo a fianco del gialloblù Giulio Pinali. “Arrivare a giocare a– spiega– è il coronamento di un sogno, è ciò a cui ogni pallavolista aspira quando inizia a praticare questo sport, essere allenato da Velasco poi, è qualcosa di straordinario. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, di imparare tanto dai campioni che avrò al mio fianco, di lavorare in allenamento e dare una ...