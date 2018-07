Volkswagen T-Cross - Primo teaser della Suv compatta

quattroruote

Si collocherà al di sotto della T-Roc, andando ad occupare la fascia di mercato molto vivace dei B-SUV! Il mini suv Volkswagen, basato sulla Seat Arona, sta concludendo i test di messa a punto

(Di martedì 3 luglio 2018) Diramando ilnuova T-, laha ufficializzato i primi dettagliSuv. Il quinto modellofamiglia T debutterà durante il prossimo autunno e andrà a posizionarsi alla base dell'offerta a ruote alteCasa Tedesca senza tuttavia scendere a compromessi per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche.Tra Polo e T-Roc. La versione di produzioneT-, anticipata da un omonimo prototipo presentato al Salone di Ginevra del 2016, si baserà sul pianale modulare Mqb A0 e avrà una lunghezza di 4.107 mm, ovvero 12,7 cm in meno rispetto alla sorella maggiore T-Roc e 54 mm in piùPolo,quale dovrebbe riprendere anche le motorizzazioni. Per rendere l'abitacolo più spazioso e pratico sarà disponibile un divano posteriore scorrevole che, a secondasua posizione, permetterà di aumentare la capacità di carico del ...