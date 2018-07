Volete uno Xiaomi Roborock Mi Robot 2? Ecco un coupon di 30 euro!

chimerarevo

(Di martedì 3 luglio 2018) Come ogni weekend, anche questa settimana siamo qui per parlarvi delle incredibili offerte riservateci da GeekMall che questa volta – lo avete letto dal titolo – ha puntato tutto su uno dei miglioriaspirapolvere: loMi2 che si è dimostrato essere all’altezza di rivali costosi più del doppio! Iaspirapolvere sono dei veri e propri collaboratori domestici, estremamente intelligenti ed autonomi. Se poi c’è lo zampino di, beh il risultato è scontato! Vediamo dunque questo superpiù da vicino e scoprite l’esclusivo codiceper acquistarlo con ben 30 euro di sconto!Mi2 Per usufruire dello speciale codice sconto, tutto quello che dovrete fare è recarvi su GeekMall, e più precisamente sulla pagina dedicata alloMi2 che, come potete vedere, è già stato ...