Vitalizi | Rotondi | “M5s? Sono come tribù africane che impiccano chi c’era prima Virtuosi

(Di martedì 3 luglio 2018) “? I 5 Stellequelleche, quando prendono il potere,quelli che comandavanoo quantomeno gli levano gli approvvigionamenti. Vogliono fare icol portafogli degli altri”.le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Gianfranco, segretario di Rivoluzione Cristiana e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Il deputato spiega la sua contrarietà al taglio delle pensioni d’oro e dei, quest’ultimo inserito nella delibera del presidente della Camera Roberto Fico che ricalcola le pensioni degli ex parlamentari: “In realtà, c’è un modo semplicissimo per abbassare queie non è quello di Fico, che si tiene in tasca il suo stipendio, anche nei tre mesi in cui la Camera è stata chiusa, e va a togliere soldi alla pensione di D’Alema e dei vecchi politici. I ...