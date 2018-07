Vita nelle profondità dell' oceano di Encelado | individuate molecole organiche

Il Segreto Anticipazioni : Teresa Sierra di Una Vita - sarà presto nelle trame della soap : New entry nel cast dello soap. Arriva la Teresa Sierra di Una Vita che interpreterà il ruolo di Elsa, una ragazza dal cuore puro ma con una travagliata storia d'amore.

Vaccini drone salvaVita - consegna farmici nelle isole : ... oltre che con una certa frequenza, determinate parti del mondo e consegnare dei Vaccini o farmaci. Sulla base di tale esigenza e motivazioni si è reso necessario trovare un modo alternativo, ...

Salute & Tecnologia - droni salvaVita : consegneranno i vaccini nelle isolette delle Vanuatu : Nell’arcipelago delle Vanuatu, dal prossimo settembre, saranno i droni a consegnare i vaccini nelle numerose isole, difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali: l’Unicef ha lanciato una richiesta alle compagnie di tutto il mondo per realizzare il servizio. Vanuatu è formato da 83 isole su un’area lunga 1600 km ed è il terreno ideale per testare le capacità dei droni, che dovranno consegnare vaccini agli operatori ...

Droni salvaVita - consegneranno i vaccini nelle isolette : Questo per i vaccini si aggiunge a una serie di test in corso in tutto il mondo sulle applicazioni di questi dispositivi, dal trasporto del sangue per le trasfusioni ai kit medici in caso di ...

Luigi Di Maio : "Taglio ai Vitalizi"/ Governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Argentina 30-26. EVitata la zona retrocessione - si spera nelle semifinali : Missione compiuta: l’Italia Under 20 vince la terza ed ultima partita del girone eliminatorio nei Mondiali di categoria di Rugby, sconfiggendo per 30-26 i pari età dell’Argentina. Gli azzurrini si salvano così dalla ressa per evitare la retrocessione, ma dovranno attendere l’esito delle ultime partite per capire se giocheranno per il titolo, o se concorreranno per il quinto posto. Partenza sprint della nostra selezione: al ...

L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche : geologi - chimici e agronomi insieme per un clima migliore : geologi, meteorologi, chimici e agronomi, insieme per parlare de’ “L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche”. Questo il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania, in collaborazione con A.I.S.A.M. (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e meteorologia) e Hearth, che si svolgerà venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 8.30 nell’aula consiliare G. Sessa a Fisciano (Salerno). Un importante ...

Lazio - dal taglio dei Vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d'attesa nelle Asl : L'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità del Lazio finanziato grazie al taglio dei vitalizi. È quanto prevede un subemendamento bipartisan alla legge di Stabilità, in questi giorni in ...

Astronomia : alla ricerca di tracce di Vita su Marte - più probabili nelle rocce di antichi laghi : Uno studio dell’Università di Edimburgo, pubblicata sul Journal of Geophysical Research, ha individuato i siti migliori in cui cercare fossili di microbi su Marte, fornendo quindi indicazioni preziose sulle future missioni Mars 2020 Rover della Nasa e ExoMars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea. I ricercatori guidati da Sean McMahon hanno rilevato che le rocce sedimentarie (di fango compatto o di argilla) potrebbero conservare antiche ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “Questa è la Vita - non avevo la forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognava di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...

Internazionali - al Foro Italico il tennis incontra la creatività : nelle lounge quadri e arte del design : Non solo tennis al Foro Italico. A tinteggiare di creatività gli Internazionali 2018 ci pensano l'arte e il design che collegano sport e creatività nelle opere coloratissime e originali della mostra 'Twiner#6 - Liveline. che si inaugura oggi ed è ospitata nelle lounge del Corporate Hospitality del torneo. E non solo: l'...

Scossa nelle Tlc europee : Vodafone cresce in Germania con le attività di Liberty Global : MILANO - Scossa nel settore euorpeo delle telecominicazioni: il colosso della telefonia britannico Vodafone annuncia l'acquisto per 18,4 miliardi di euro delle attività di tlc via cavo della società ...

Instagram introduce una novità nelle Storie [DETTAGLI] : Le Storie su Instagram potrebbero arricchirsi di una colonna sonora. nelle righe del codice della app – riferisce il sito TechCrunch – sono infatti stati scovati riferimenti alla musica, che lasciano pensare a un ingresso delle canzoni sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. Attraverso i “music stickers”, una sorta di adesivi musicali, gli utenti avrebbero modo di cercare un brano da abbinare ai loro post. La nuova ...