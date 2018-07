Vita nel passato di Marte? Nuovi indizi dalla “bellezza nera”

Decreto dignità - via libera del Cdm. Tutte le novità nell'ultima bozza : Stretta contro le delocalizzazioni nei paesi extra Ue, e ai contratti a termine A maggio balzo degli occupati. Record contratti a termine, Di Maio: "Non è da celebrare"

Omicidio Andrea La Rosa - l’ex calciatore messo nel bidone con l’acido mentre era ancora in Vita : Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Andrea La Rosa, l’ex calciatore trentacinquenne per cui sono accusati di Omicidio Raffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Squadra Omicidi emerge che la morte dell’uomo, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017 a Milano, sarebbe da imputare “all’azione combinata dell’inalazione dei fumi dell’acido e del confinamento ...

Nube tossica nel Napoletano - il ministro Costa a San Vitaliano : 'Siti stoccaggio diventino sensibili' : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, è arrivato intorno alle 15.30 nell'area di San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove ieri si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni in un sito per la ...

'La traviata' a Caracalla lascia Parigi e arriva nella Roma della 'Dolce Vita' : ... Silvia Aymonino per i costumi e Alessandro Camera per le scene - che sposta l'azione dalla Parigi di metà Ottocento alla Roma della 'Dolce vita', rendendo omaggio al mondo del cinema degli anni '60 ...

L'attività depurativa dell'anguria - rimedio naturale nella prevenzione di tumori : Le angurie erano talmente preziose che venivano inserite nel corredo funerario dei faraoni, affinché potessero servirsene nel lungo viaggio verso il mondo dei morti.

Nube tossica nel Napoletano : il ministro Costa arriva a San Vitaliano : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, visiterà nel primo pomeriggio l'area di San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove ieri si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni...

Nell'Ue una morte su tre sarebbe eVitabile con cure adeguate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

LEGGE 104/ Pensione anticipata in bilico nel 2019. Attesa per le novità su contributo e permessi : LEGGE 104, Attesa per le novità. Pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:24:00 GMT)

“In Basilicata faccio il cantastorie e la guida a dorso d’asino. Nella Vita abbiamo bisogno di lentezza per pensare” : Lo si può vedere camminare per paesaggi selvaggi dell’entroterra lucano. Accanto ai suoi passi, un’asina di nome Cometa Libera, ormai chiamata da tutti Cometina. “La mamma di Cometina si chiama Stella e l’ha partorita il 25 aprile, proprio nel giorno della Liberazione. Per questo è diventata una Cometa Libera”. Per Biagio Accardi, l’asino è l’emblema della ruralità e quindi di un mondo perduto, ma anche ...

Brexit - due anni dopo : Londra è nel guado ma può eVitare il flop : Ovvio, pensate, non avendo avuto il problema di Brexit non hanno avuto bisogno di sostenere l'economia con spesa pubblica. Provate però un po' di delusione scorrendo le stime della crescita, che è ...

La Casta batte M5s nel sondaggio sul taglio dei Vitalizi. Ma con l'aiutino dei troll di Facebook : Vince la cosiddetta Casta (con oltre il 60%, per un totale di oltre 20mila voti) a difesa dei vitalizi degli ex parlamentari. Ma poi il sondaggio scompare dalla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.È successo sull'account ufficiale del Movimento 5 stelle che ha pubblicato un post in cui viene lanciato un sondaggio sul taglio dei vitalizi. La domanda era: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta ...

USA - balza a giugno l'attività manifatturiera nell'area di Chicago : Si mostra ancora in ripresa l'attività manifatturiera nell'area di Chicago . Nel mese di giugno l' indice PMI Chicago si è attestato a 64,1 punti dai 62,7 punti del mese precedente. Il dato supera le ...

Saipem acquisisce il contratto per l'attività Life of Field nel progetto Zohr : Teleborsa, - Nuova commessa per Saipem nell'ambito del progetto Zohr . Dopo essersi aggiudicata i lavori per lo sviluppo del campo del giacimento "supergiant" situato nel Mar Mediterraneo al largo ...