Vino | celebrate alla Scala dei Turchi le bollicine siciliane | mercato in crescita VIDEO

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) “Ho trovato una grandissima varietà e soprattutto e una grande tecnica negli spumanti siciliani. Vini molto precisi, puliti, espressivi del territorio”. Così descrive leil Miglior Sommelier d’Italia, Roberto Anesi, tra gli ospiti di Sicilia in Bolle 2018, il festival che celebra vini spumanti e frizzanti prodotti nell’Isola in scena l'1 e 2 luglio scorsidei. Cresce di anno in anno l’interesse per leda parte di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo e per un evento diventato in pochi anni simbolo del settore anche livello nazionale. Più di 50 le aziendeche hanno messo in vetrina i loro vini spumanti e frizzanti durante la kermesse promossa ddelegazione agrigentina dell’Ais Sicilia., Sicilia Doc: notevoledel confezionato spumante “In Sicilia abbiamo ottime condizioni per produrre spumanti di ...