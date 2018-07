Vince Obrador | leader di sinistra che imita Trump

Anche in Messico c'è la svolta populista. Vince López Obrador : Alcuni oppositori hanno espresso però il timore che le sue politiche di sinistra e la retorica populista possano danneggiare la già stagnante economia messicana e trasformare il paese in 'un altro ...

Il Messico va a sinistra. Vince Lopez Obrador (al terzo tentativo) - Trump si congratula subito : Il tweet di Donald Trump è arrivato prestissimo, quando lo spoglio era ancora pienamente in corso. Il presidente americano si è voluto congratulare con Andrés Manuel López Obrador, leader della sinistra, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!" ha scritto The Donald.A stretto ...