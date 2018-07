Video Brasile Messico 2-0 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | ottavi

Video Highlights Brasile-Messico 2-0 - Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del successo verdeoro : Bastano due guizzi di di Neymar per regalare al Brasile il pass per i quarti di finale ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine verdeoro batte 2-0 il Messico grazie ad un gol del suo gioiello, servito da uno scatenato Willian, e ad un tocco ravvicinato di Firmino, servito proprio da Neymar, al termine di un match scorbutico contro un avversario coriaceo, in cui ad esaltarsi è soprattutto il portiere Ochoa, autore di diverse parate spettacolari. ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile ai quarti : l’esultanza di Dani Alves diventa virale [Video] : Folle esultanza di Dani Alves per la vittoria del suo Brasile contro il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Il Brasile è ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. I verdeoro hanno sconfitto, questo pomeriggio, il Messico, nel match valido per gli ottavi di finale della rassegna iridata, grazie alle reti di Neymar e Firmino. Una gioia immensa per tutti brasiliani, soprattutto per qualcuno in particolare, che ai ...

Mondiali - simulazione imbarazzante di Neymar in Brasile-Messico ma Rocchi non ci casca [Video] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Diretta/ Brasile Messico Mondiali 2018 (risultato finale 2-0) streaming Video e tv : la chiude Firmino! : Diretta Brasile Messico, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleçao sfida la Tricolor in un affascinante ottavo di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Video Neymar spaziale - che gol in Brasile-Messico : tacco per Willian e poi insacca sotto porta! Show agli ottavi di finale : Neymar ha segnato il gol dell’1-0 in Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La stella dei verdeoro ha preso palla al limite dell’area, ha spiazzato la difesa avversaria con un tacco liberando Willian che è entrato in area, ha rimesso il pallone in mezzo e Neymar ha insaccato. Di seguito il VIDEO del gol di Neymar in Brasile-Messico. Foto: Ricardo Shutterstock Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

