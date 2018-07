Video Belgio Giappone 3-2 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | ottavi

Diretta/ Belgio Giappone Mondiali 2018 (risultato live 2-2) streaming Video e tv : Segnano Vertonghen e Fellaini : Diretta Belgio Giappone streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi dei Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:26:00 GMT)

Diretta/ Belgio Giappone Mondiali 2018 (risultato live 0-0): formazioni ufficiali! Allo Stadio Rostov Arena si sta disputando l'ottavo di finale dei Mondiali 2018 tra il favoritissimo Belgio e il Giappone e, quando sono stati disputati circa 10 minuti di gioco, il punteggio è di 0 a 0.

Mondiali: euforia Belgio - vince contro l'inghilterra e agli Ottavi sfiderà il Giappone. Vittoria della Tunisia contro Panama: Saranno Colombia e Giappone le avversarie rispettivamente di Inghilterra e Belgio negli Ottavi di Finale di Russia 2018. Nello spareggio per il primo posto tra belgi e inglesi nel Girone G è la squadra di Roberto Martínez ad avere la meglio grazie ad un goal di Januzaj al 51' Il primo tempo è stato privo di emozioni: le due squadre hanno dato vita ad un ampio turnover. Nella ripresa la rete del Belgio e la reazione dell'inghilterra che ...

