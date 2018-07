Vicino irrompe durante festa di compleanno della bimba di 3 anni e la uccide a coltellate

fanpage

(Di martedì 3 luglio 2018) Non ce l'ha fatta lacolpita dal 30enne Timmy Kinnerun assurdo attacco alla suadiin un complesso residenziale per rifugiati nell'Idaho, negli Stati Uniti. Per la polizia l'uomo cercava vendetta dopo essere stato allontanato da uno degli appartamenti per il suo comportamento.