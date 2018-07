Vicino irrompe durante festa di compleanno della bimba di 3 anni e la uccide a coltellate : Non ce l'ha fatta la bimba colpita dal 30enne Timmy Kinner durante un assurdo attacco alla sua festa di compleanno in un complesso residenziale per rifugiati nell'Idaho, negli Stati Uniti. Per la polizia l'uomo cercava vendetta dopo essere stato allontanato da uno degli appartamenti per il suo comportamento.Continua a leggere