Via libera al decreto dignità | cosa cambia

Decreto dignità - Via libera del Consiglio dei Ministri alla 'Waterloo del precariato' : Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo Decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. ...

Decreto dignità - Via libera del Consiglio dei Ministri alla "Waterloo del precariato" : Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo Decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. ...

Decreto dignità - Via libera in Cdm. Ecco cosa prevede : Il Decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri, che su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ha approvato ieri sera il Decreto legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. “Avevamo promesso guerra al precariato, alla burocrazia al gioco d’azzardo e alle delocalizzazione, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto” ha ...

Via libera al decreto dignità Stretta su precari e pmi all'estero Ecco che cosa cambia : misure : Il decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il provvedimento mira in particolare a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo Segui su affaritaliani.it

Dl dignità - c'è Via libera del Cdm Di Maio : 'Waterloo del precariato' Ecco cosa prevede il decreto : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Libia - Via libera del cdm al decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Via libera del cdm all'invio di motovedette in Libia. Il decreto prevede dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale, come annunciato una settimana fa dal ...

Consiglio dei ministri : Via libera al decreto Dignità : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Dignità. E' quanto si apprende da fonti del governo. Tra i provvedimenti presenti ci sarebbe un giro di vite per i contratti a termine, che non ...

Libia - Via libera del cdm al decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Via libera del cdm all'invio di motovedette in Libia. Il decreto prevede dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale, come annunciato una settimana fa dal ...

Decreto dignità - Via libera del Cdm. Tutte le novità nell'ultima bozza : Stretta contro le delocalizzazioni nei paesi extra Ue, e ai contratti a termine A maggio balzo degli occupati. Record contratti a termine, Di Maio: "Non è da celebrare"

Decreto Dignità - Via libera del CdM : 22.59 Sì del Consiglio dei ministri al Decreto Dignità.Tra le novità:i contratti di lavoro a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali; a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. Poi, l'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Le misure non valgono per la pubblica amministrazione. Ok dal CdM anche al Decreto che consente l'invio di 12 nuove ...

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto dignità. Le novità | : Il vicepremier Di Maio prima del Cdm: "Ci saranno interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti". Slitta la scadenza dello spesometro

Via libera del CdM al decreto Dignità : Multa per le imprese che “delocalizzano” entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

Arriva il Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto dignità : Il decreto dignità, primo prvvedimento economico del governo Conte, è stato varato questa sera al Consiglio dei ministri.Continua a leggere

Decreto dignità - Via libera del Cdm : guerra al precariato - contratti a termine ridotti a 24 mesi : E' arrivato al Consiglio dei ministri il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio, che potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello...