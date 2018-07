Verona | va a sposarsi in Spagna con il compagno ma è prete Il marito? Un collaboratore

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Ad aprile si è sposato con il suoa Gran Canaria. Ma Giuliano Costalunga è unperché non ha mai presentato domanda ufficiale per uscire dal clero. Ildi don Giuliano si chiama Pablo ed è unconosciuto durante gli anni di sacerdozio. “È ancora– conferma il vescovo diGiuseppe Zenti – è una vicenda molto triste per la nostra chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione forse perchè aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è andato a farsi ordinare sacerdote a Rieti. Di sicuro la sua è una vicenda personale difficilissima e tristissima. Non ha chiesto di essere sollevato dal ministero ed è quindi ancora un: se non lo farà a breve, ci muoveremo d’ufficio”. Zenti ha confermato che il sacerdote non ha ancora chiesto la dispensa, e ha annunciato che farà visita alla sua parrocchia giovedì ...