Verona : prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia sui ...

