Verona | Don Giuliano Costalunga ha sposato il suo compagno | la Curia | ' E' ancora prete'

Ferrara di Monte Baldo - Verona - propone la sua Montagna 2018. Sessanta studiati appuntamenti attendono visitatori e turisti. : Domenica, 1 luglio, s'aprirà con la prima edizione della "Festa delle erbe selvatiche e dei fiori del Monte Baldo", con conferenze, show cooking, spettacoli e stands enogastronomici, che offriranno ...

Verona : intitolati giardini Corte Assise alla prima donna avvocato d'Italia : del 17 Luglio 1919, nota come legge Sacchi, abolì l'autorizzazione maritale e consentì alle donne di entrare nei pubblici uffici, tranne che in magistratura, in politica e in tutti i ruoli militari. ...

Verona - uccise l’amante 77enne simulandone il suicidio : arrestato ieri palermitano : Ennesimo caso di femminicidio, la vittima è una pensionata di 77 anni [VIDEO] residente a Verona. A trovare il corpo di Fernanda Paoletti fu il figlio, preoccupato perché non riusciva a contattare la madre. Attorno alle ore 20:00 dello scorso 4 giugno, il figlio si recò a casa della madre e, vedendo la macchina parcheggiata nei pressi dell’abitazione, si insospettì. Per introdursi all'interno dell'abitazione l’uomo prese in prestito un duplicato ...

A Verona nuovo femminicidio : uccisa donna di 77 anni : Un nuovo femminicidio si è compiuto ad opera di Pietro di Salvo, a Verona. L'uomo ha strangolato l'amante, Fernanda Paoletti di 77 anni, trovata morta il 4 di giugno nel suo appartamento in via Unita' d'Italia nella citta' scaligera. Il figlio di Fernanda Paoletti, in ansia perché la madre non rispondeva alle sue chiamate telefoniche, recatosi presso la sua abitazione, ha scoperto [VIDEO] il cadavere. La donna aveva una corda al collo, legata ad ...

GOSSIP UOMINI E DONNE/ Giulia e Andrea sarebbero stati visti insieme in un bar di Verona : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono prepotentemente tornati al centro del GOSSIP per una foto che sembra confermare il loro ennesimo incontro a Verona: il sito di 'Trash Italiano', infatti, ha pubblicato in esclusiva uno scatto che una fan avrebbe rubato all'ex coppia di UOMINI e DONNE nella tarda mattinata del 13 giugno. Anche se la ragazza seduta al tavolo di questo bar della città dove vivono sia il tronista che la corteggiatrice è di ...

A Salionze - Valeggio - Verona - un nuovo percorso storico e ciclopedonale - lungo il Mincio. : Dal 1° giugno 2108, è percorribile a piedi o in bici, nella frazione di Salionze, il tratto dell'ex linea ferroviaria Peschiera - Mantova. Hanno realizzato la bella iniziativa l'Azienda Gardesana ...

Verona : neonato e bimba di tre anni abbandonati in auto al sole. I genitori al supermercato : I genitori, una coppia di turisti tedeschi di 30 anni, sono stati denunciati per abbandono di persone minori. Si erano recati al supermercato lasciando i figli di 8 mesi e tre anni chiusi in auto. La macchina era parcheggiata al sole: è stato il vigilante del negozio il primo ad estrarre i due piccoli.Continua a leggere

Spostato lo spareggio scudetto donne : evitata la contemporaneità con Juve-Verona : È stato posticipato alle 20.45 di domenica 20 maggio lo spareggio scudetto nel campionato femminile tra Juventus Women e Brescia. L'articolo Spostato lo spareggio scudetto donne: evitata la contemporaneità con Juve-Verona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alpini : Donazzan (Fi) - sabotaggio linea Fs Verona- Brennero - vile attacco : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – ‘Rabbrividisco al solo pensiero che qualcuno abbia sabotato la linea ferroviaria per rallentare o ostacolare l’arrivo degli Alpini alla 91esima adunata di Trento. Dopo l’occupazione da parte del gruppo anarchico ‘Saperi banditi’ della Facoltà di Sociologia, dopo le vergognose scritte affisse per la città contro le nostre Penne Nere, questo sarebbe un ulteriore gesto inaccettabile ...

Il Pisum sativum L. - o Pisello Verdone Nano - caratteristico di Colognola ai Colli - Verona. Lo festeggia la 62ª "Sàgra dei Bìsi" - nei giorni ... : Esso è, oggi, nuovamente vivo e vegeto, sia nella Collina, che nella pianura colognesi, grazie al ritrovamento, avvenuto nel 2016, della sua semente madre, dalle caratteristiche primigenie, ossia , 8/...

Milan-Verona 4-1 - i veneti cadono in B : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Il Milan ha battuto il Verona per 4-1 nel primo degli anticipi degli oggi 36/a giornata della serie A. Questi i marcatori: nel pt 11' Calhanoglu, 32' Cutrone , M, ; nel st 4' ...