Venezia | Comune Jesolo sosterrà costi operatori per bambini disabili in centri estivi

(Di martedì 3 luglio 2018), 3 lug. (AdnKronos) – Ildi(Ve) garantirà la copertura delle ore supplementari per glisociosanitari che assistonocontà di vario tipo nella colonia marina e neidi. La decisione è stata assunta dall’amministrazione dopo i colloqui intercorsi con l’azienda Ulss4 Veneto Orientale e a fronte delle richieste pervenute da alcune famiglie del territorio per consentire la migliore fruizione delle proposte estive da parte dei figli.In totale, le ore aggiuntive per cui si rende necessaria la copertura sono 444, per un costo complessivo, garantito dal, quantificato in circa 8.300 euro. Le risorse aggiuntive consentiranno così di estendere la copertura assistenziale di 264 ore per i novecontà che frequentano la colonia estiva di via Levantina e di altre 180 ore per i ...