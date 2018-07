Venezia : Comune Jesolo sosterrà costi operatori per bambini disabili in centri estivi : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Jesolo (Ve) garantirà la copertura delle ore supplementari per gli operatori sociosanitari che assistono bambini con disabilità di vario tipo nella colonia marina e nei centri estivi di Jesolo. La decisione è stata assunta dall’amministrazione dopo i colloqui intercorsi con l’azienda Ulss4 Veneto Orientale e a fronte delle richieste pervenute da alcune famiglie del territorio per ...

Sport : Comune Venezia dà 180 euro a bimbi : ANSA, - Venezia, 15 GIU - La Giunta comunale di Venezia ha approvato oggi, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, la delibera che istituisce il progetto "6Sport". L'idea nasce dalla volontà di ...

Venezia - marcia e assedio pacifico al Comune contro le grandi navi in laguna : Un assedio pacifico al Comune di Venezia. Quest’anno il Comitato No grandi navi, assieme all’associazione laguna Bene Comune, ha deciso che la manifestazione contro i “transatlantici del mare” avverrà in centro storico e non sulle rive del Canale della Giudecca, quotidianamente percorse dalle navi da crociare. Niente tuffi in laguna, quindi, ma un lungo serpentone di manifestanti per calli e campielli che parte alle 14.30 di domenica ...

Venezia : Confcommercio - bene stop ad aperture take away deciso da Comune : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - Lo stop di tre anni a nuove aperture di take away deciso dalla Giunta comunale di Venezia trova d’accordo i presidenti di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, e di Confturismo Veneto Marco Michielli. "Era auspicabile che avvenisse una presa di coscienza e ne conseguisse