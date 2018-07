Venezia celebra l’indimenticabile Elio Fiorucci

Nautica : Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività (3) : (AdnKronos) - “Ringrazio Alberto Galassi per aver scelto la nostra Città e diamo il benvenuto a Venezia a tutto il Gruppo Ferretti , ai loro clienti e a tutti gli appassionati della Nautica per la festa del cinquantennale di un'azienda leader a livello mondiale per la costruzione e commercializzazion

Nautica : Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività : Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - Ferretti Group ha scelto Venezia come luogo delle celebrazioni per il 50° anniversario di Ferretti Yachts, in programma tra Piazza San Marco e l’Arsenale dal 22 al 24 giugno 2018. Un appuntamento molto speciale per il Gruppo Ferretti che festeggerà il 50° anniversario