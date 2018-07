Venerdì nelle vie di Mestre un nuovo appuntamento con Happy Friday

liveune.venezia

: ?? #Ronaldo-#Juventus nelle prime pagine italiane ed estere. Del contatto tra il portoghese e i campioni d'Italia ne… - RaiSport : ?? #Ronaldo-#Juventus nelle prime pagine italiane ed estere. Del contatto tra il portoghese e i campioni d'Italia ne… - comunevenezia : ?? #Eventi - #Mestre ?? Venerdì 6 luglio, dalle 15 alle 23, nuovo appuntamento con #HappyFriday: #spettacoli, #musica… - NoventaGiacomo : RT @RaiSport: ?? #Ronaldo-#Juventus nelle prime pagine italiane ed estere. Del contatto tra il portoghese e i campioni d'Italia ne abbiamo p… -

(Di martedì 3 luglio 2018)6 luglio dalle 15 alle 23, nell'ambito del programma delle "Città in Festa", si svolgeràprincipali strade dil'"" con spettacoli, musica e promozioni commerciali. Tra i numerosi eventi ed iniziative, in via Mestrina e via Ca' Savorgnan dalle ore 18 alle 23, sarà possibile degustare appetitose specialità culinarie ...