Vela – Trofeo Giacomo Ascoli in memoria di Claudio | rinnovato l’appuntamento per il 2018

Vela – 40° Trofeo Danesi : la carica della 127 a Gargnano-Lago di Garda : A Gargnano-Lago di Garda il 40° Trofeo Danesi, la carica della 127 Una flotta di 127 concorrenti per il Trofeo Antonio Danesi, il tradizionale appuntamento del Circolo Vela Gargnano, riservato agli Under 15 del piccolo Optimist, suddivisi nelle categorie Junior e Cadetti. Alla fine si contano 6 regate, tutte molto combattute, in acqua ed anche a terra con proteste e ricorsi, tutti risolti dal grande lavoro del comitati di gara guidato da ...

Campionato Italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL : l’imbarcazione Extrema del CVR sul tetto d’Italia : Tra le sessanta imbarcazioni presenti al Trofeo DHL del Campionato Italiano di Vela d’Altura trionfa Extrema del CVR Si è concluso domenica 23 giugno il Campionato Italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL, evento che ha richiamato sull’Isola di Ischia oltre sessanta imbarcazioni e diverse centinaia di velisti da tutta Europa. A portare alti i colori del Circolo Velico Ravennate è stata, ancora una volta, ...

Vela – 40° Trofeo Antonio Danesi : più di 100 ragazzi in gara : La carica dei 101 al 40° Trofeo Antonio Danesi a Gargnano sul Garda Saranno più di 100 i ragazzi che saranno in gara nel prossimo week end al 40° Trofeo Antonio Danesi. Gli Optimist delle scuole veliche di tutto il Garda arriveranno lungo la riva lombarda per un’ importante selezione zonale per la qualificazione ai Campionati Internazionali. Il Danesi aprirà così gli appuntamenti dell’estate 2018 del Circolo Vela Gargnano, ...

Vela – VI Trofeo Principato di Monaco : Serenity conquista la vittoria a Venezia : Il VI Trofeo del Principato di Monaco con protagoniste le Vele d’Epoca nella laguna di Venezia ha visto trionfare Serenity vittoria di Serenity al VI Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna COPPA BNL-BNP PARIBAS Private Banking, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco a Milano. Il Trofeo, organizzato dallo ...

Vela d’Altura – Campionato italiano 2018 : Mela ed Extrema al comando al Trofeo DHL : Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL: dopo la prima giornata al comando Mela ed Extrema Nelle acque di Forio d’Ischia è andata in scena la prima giornata del Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL. Le imbarcazioni hanno portato a termine una prova nel corso di una giornata caratterizzata da bel tempo e vento debole intorno ai 7-8 nodi fino al pomeriggio, quando il sole ha lasciato spazio al maltempo ...

Vela – 44° Trofeo Optimist d’Argento : una seconda splendida giornata sul Garda Trentino : 44° Trofeo Optimist d’Argento – 3ª tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. Una seconda splendida giornata sul Garda Trentino con sole e vento; dopo 6 regate di qualifica, sabato ultime regate con la flotta divisa in gold e silver fleet, con i migliori che regateranno nella stessa finalissima Dopo la settimana di continui temporali e piogge il tempo anche sul Garda Trentino sembra ormai stabilizzato, portando giornate spettacolari per ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : inizio da favola per la 3ª tappa : inizio da favola alle regate valide per la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-44° Trofeo Optimist d’Argento: sole, cielo terso e vento perfetto per far regatare in tranquillità tutti gli oltre 500 giovanissimi timonieri presenti a Torbole da ieri fino a sabato Iniziate a Torbole, sul Garda Trentino, le regate valide per la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-per l’occasione anche Trofeo Optimist d’Argento, la ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + sport : la 3ª tappa si tinge d’argento : A Torbole la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport si tinge d’argento. Dal 14 al 16 giugno edizione dei record per la regata Optimist tra le più antiche della penisola, il 44° Trofeo Optimist d’argento, organizzato dal Circolo Vela Torbole e valevole come 3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport Finita la scuola si pensa a regatare e la prima occasione è quella offerta dal Circolo Vela Torbole per la 3^ tappa del Trofeo ...

Vela – Trofeo Nastro Azzurro : “Dumbo Vit” si aggiudica la 67ª edizione : Il Melges 32 “Dumbo Vit” di Alessandro Lotto vince a Riva del Garda la 67^ Nastro Azzurro Due fantastiche giornate di sole e vento hanno offerto condizioni perfette per le regate d’altura in programma alla Fraglia Vela Riva nel week end: in abbinata si sono svolti infatti il Trofeo Rothoblass disputato sabato con tre prove a bastone e il Trofeo Nastro Azzurro con la lunga di domenica. Due eventi complementari, che hanno ...

Vela – VI Trofeo Principato di Monaco : le Signore del Mare si sfidano a Venezia : Sabato 23 e domenica 24 giugno una flotta di barche d’epoca darà spettacolo a Venezia con il VI Trofeo Principato di Monaco La scorsa edizione lo sloop Strale (1967, Cantiere Montanari) ha conquistato il Trofeo con due vittorie nelle due regate in programma oltre al primo posto di categoria mentre un riconoscimento speciale è stato attribuito a Sorella (1858, Cantiere Dan Hatcher), il più antico cutter aurico navigante in tutto il ...

Vela - il gran finale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar : Il resoconto dell’ultimo capitolo della 151 Miglia-Trofeo Cetilar È una 151 Miglia-Trofeo Cetilar semplicemente perfetta quella che si sta concludendo in queste ore. Mentre anche le ultime barche della flotta hanno ormai tagliato il traguardo, con il Marina di Punta Ala al centro di una pacifica “invasione” da parte di decine di equipaggi, la grande attesa adesso è per gli atti finali di questa nona edizione da record: la premiazione dei ...

Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini incorona i suoi re : Alla Cinquecento Trofeo Pellegrini Croatia Full of Life Ola vincitore ORC Overall X2, Margherita XTutti Con l’arrivo di Yak 2 di Maurizio Gallo e Giulia Biasio alle 12.02 fuori classifica per soli 2 minuti ma accolti in mare dal Comitato Organizzatore con un magnum di prosecco SoligoSpumanti per festeggiare il Premio Never Give Up, si conclude ufficialmente la quarantaquattresima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal ...

Vela – 151 Miglia-Trofeo Cetilar : un’edizione da record : Un record dopo l’altro per la 151 Miglia-Trofeo Cetilar È un’edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar da record, quella che si sta concludendo al Marina di Punta Ala: una giornata iniziata intorno alle ore 7:30 con un arrivo al photofinish tra il Maxi Pendragon di Nicola Paoleschi e l’altro Maxi Vera (ex My Song) di Miguel Galluccio, che dopo un fantastico duello di virate nelle ultime due miglia, tra l’isola dello Sparviero e il ...

Vela – La Cinquecento : è il momento dei Line Honor Trofeo Pellegrini : Margherita XTutti, gli olimpionici di Croatia Full of Life Ola conquistano la X2. Continuano gli arrivi a Caorle Si avvia verso la conclusione l’avvincente quarantaquattresima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle. Ieri giovedì 31 maggio è stata la giornata dei Line Honor Trofeo Pellegrini assegnati XTutti e X2 a Margherita di Piero Burello e ...