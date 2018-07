Vecchio spot si trasforma in film di successo

gqitalia

: @RoughsexMax @Boh_Sempre Piu' che un vecchio spot ..per me e' un vaffa scritto in maniera elegante - micia40 : @RoughsexMax @Boh_Sempre Piu' che un vecchio spot ..per me e' un vaffa scritto in maniera elegante - RoughsexMax : @micia40 @Boh_Sempre Sembra il vecchio spot della y10. Piace alla gente che piace. - Dalla_SerieA : Un po' di FIFA qua? L'intelligenza artificiale batte l'uomo, anche il calcio trema: come in quel vecchio spot... - -

(Di martedì 3 luglio 2018) Sembrano gli Anni Sessanta con Calimero ma è il 2018 e capita, oggi come ieri, che un personaggio di unoesca dal mondo della pubblicità per contagiare altro. Ignoto al pubblico italiano, ilzio Drew ideato per una vecchia campagna Pepsi e interpretato, ieri come oggi, da una star della pallacanestro sotto mentite spoglie, è diventato protagonista di un interoarrivando a insidiare il campione del box office del momento. La pellicola è Uncle Drew, prodotta in collaborazione da Pepsi Productions e dallo studio cinematografico Lionsgate, insieme alla società di produzione Temple Hill, ed è stata la seconda più grande uscita del fine settimana a cavallo tra giugno e luglio dopo Sicario: Il giorno del soldato. L’incasso al botteghino – che rimane dominato da Jurassic World- Il regno distrutto – è stato di $ 15,5 milioni, seguendo a ruota i $ 19 milioni della ...