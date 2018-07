Vasco Rossi incontra i fan a Zocca nell’anniversario di Modena Park tra baci e selfie

Un anno da Modena Park - il video di Vasco Rossi celebra l’amore sopra la paura : Un anno da Modena Park non poteva che essere celebrato con un video che racchiude tutte le più grandi emozioni del concerto che Vasco Rossi ha tenuto il 1° luglio 2017, quello con il quale ha incassato il record per il maggior numero di paganti, giunto a oltre 220000 tagliandi. 12 mesi ricchi di emozioni, quelli trascorsi da Vasco Rossi costantemente ai piedi di un palco. Dalla scomparsa di Guido Elmi all'annuncio del nuovo tour negli stadi, ...

Emma canta La nostra relazione di Vasco Rossi (video) : “Tutte le strade portano a te” : Emma canta La nostra relazione di Vasco Rossi pubblicando un video sui suoi canali ufficiali. L'artista salentina continua quindi a mostrare la sua affezione per il rocker di Zocca che ha raggiunto durante una delle tappe dell'ultimo tour che ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma. Il brano scelto è uno dei grandi classici del repertorio del Blasco, anche se fortunatamente ancora poco obsoleto rispetto a tanti altri più sfruttati sotto ...

In edicola Vasco Live - i libri con foto esclusive per rivivere l’ultimo tour - Modena Park e il Live Kom di Vasco Rossi : A pochi giorni dalla conclusione del tour negli stadi, arriva Vasco Live - I libri, la prima iniziativa editoriale dedicata al VascoNonStop Live per rivivere le emozioni dei concerti di Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina ma anche quelle della maratona di Modena Park e dei precedenti tour sotto il marchio del Live.Kom. Dal 28 giugno, con tre uscite settimanali in edicola con La Gazzetta dello Sport, sarà possibile collezionare i ...

Vasco Rossi rivendica la scelta “perfetta” della scaletta di VascoNonStop Live e annuncia : “La storia continua” : Se alla vigilia del debutto ufficiale c'era stato qualche mal di pancia da parte di alcuni sulla scaletta di VascoNonStop Live, subito dopo il soundcheck che aveva svelato i brani del nuovo tour, a bocce ferme dopo l'ultimo concerto al San Filippo di Messina Vasco Rossi rivendica tutte le decisioni prese e i risultati ottenuti. Il primo bilancio tracciato al termine di un tour da 450.000 presenze parte proprio dalla volontà di sottolineare la ...

L’arrivederci di Clara Moroni a Vasco Rossi alla fine del tour VascoNonStop Live : “Per me è stato amore” : Il messaggio di Clara Moroni a Vasco Rossi dopo la fine del VascoNonStop Live ha il sapore di un arrivederci nella speranza di ritrovarsi ancora sul palco insieme nei pRossimi anni. Dal 1993 corista della band del rocker di Zocca, quest'anno la Moroni è stata sostituita dalla polistrumentista Beatrice Antolini, una new entry nel gruppo fortemente voluta da Vasco Rossi e dal direttore artistico del tour Vince Pastano. Nonostante le proteste ...

Confermato il ritorno di Vasco Rossi in tour 2019 con VascoNonStop Live con l’arrivederci al pubblico (video) : "E non finisce qui... Vasco è Non Stop.. alla pRossima!!". Con queste parole il sito ufficiale annuncia di fatto il ritorno di Vasco Rossi in tour 2019 con VascoNonStop Live. L'attesa nonché scontata conferma è arrivata all'indomani dell'ultima data a Messina, in scena allo stadio San Filippo il 21 giugno con guest star Il Gallo in ripresa dal malore che lo ha costretto a saltare il tour e sostituito da Andrea Torresani. Il concerto ...

Già in cantiere nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019 col “secondo giro” del VascoNonStop Live? : Dopo il saluto dal palco del San Filippo di Messina, per la combriccola del Blasco l'attesa è ora tutta per l'annuncio di nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019. Sembra ormai chiaro, numeri alla mano e volontà dichiarata dell'artista di continuare a riempire le arene, che non v'è alcun motivo per cui l'esperienza del VascoNonStop Live non debba ripetersi quanto prima, con un nuovo tour degli stadi magari in città non toccate dal ...

Arriva Vasco Rossi : 'Ciao Messina!' : Un botto, una raffica di tuoni, uno tsunami. Un sound rockissimo e oltre quarantamila persone che urlano, perché le sue canzoni se le canti e basta... non ti basta. Come quando si entra in teatro ...

Vasco Rossi - concerto Messina/ Scaletta Stadio San Filippo : furto al capolinea Zir. Orari e biglietti : Vasco Rossi, concerto Messina 21 giugno: Orari, biglietti, Scaletta e oggetti vietati dell'ultima tappa Vasco Non Stop Live Tour 2018 che ha fatto registrare ovunque il sold out.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:21:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio insieme grazie a Vasco Rossi? : Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio hanno attirato moltissima attenzione sui social network, grazie alle storie pubblicate su Instagram di questi giorni. I due cantanti hanno infatti pubblicato delle ...