Varsavia contro lo stato di diritto che nemmeno l’Ue può salvare

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma. La legalità di ieri non è la legalità di oggi in Polonia, dove è entrata in vigore la legge che sottomette la Corte suprema alllo del governo, il potere giudiziario al potere esecutivo,ogni raccomandazione che a partire da Montesquieu ha favorito la formazione dell’Europa democr