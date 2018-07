Valtur | gruppo Nicolaus si aggiudica il marchio

Il gruppo turistico Nicolaus ha comprato il marchio Valtur : Nicolaus, gruppo turistico pugliese controllato dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, ha comprato il marchio Valtur, superando le offerte presentate da Bluserena e Alpitour. Nicolaus esiste dal 2003, ha sede a Ostuni, in provincia di Brindisi, e secondo quanto scritto The post Il gruppo turistico Nicolaus ha comprato il marchio Valtur appeared first on Il Post.