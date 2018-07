Valeria Bruni Tedeschi | «La pazza gioia della libertà»

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Un estrattocover di Vanity Fair in edicola dal 4 luglio Ogni tanto, ogni tantissimo, capita. Capita di inventarsi un personaggio talmente forte e bello da diventare quasi vero, qualcuno che la gente ricorda con affetto e che rivede perché ha voglia di incontrarlo di nuovo. E non importa quanti altri ce ne sono stati prima, e quanto li hai interpretati bene, quel personaggio lì rimane nella testagente – il grande pubblico, quello che di solito al cinema nemmeno ci va – e il suo nome si confonde, e spiega, il tuo. «, la contessa Beatrice». «Ah sì, certo: bravissima». LEGGI ANCHE: «Per gli uomini che mi hanno abbandonata» Sono passati più di due anni dall’uscita del film di Virzì, quasi quattro da quandolo ha girato eppure – ed è forse questo il miracolo – pur vedendola per la prima volta in ...